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ЗСУ здійснили інноваційну атаку дронами по окупантах — деталі

21 грудня 2024 08:01
Анастасія Постоєнко - Редактор
Україна вперше провела наземну атаку виключно безпілотниками
Українські військові. Фото: пресслужба 24-ї ОМБр імені Короля Данила
Анастасія Постоєнко - Редактор

Українські сили вперше провели наземну атаку, використовуючи лише безпілотні наземні транспортні засоби роботи (UGV) та дрони з оглядом від першої особи (FPV). Речник української бригади, що діє на харківському напрямку, повідомив, що під час операції біля Липців, на північ від Харкова, без участі піхоти було знищено російські позиції.

Про це йдеться у звіті від Інституту вивчення війни (ISW).

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Для атаки застосували десятки роботів UGV, оснащених кулеметами, а також безпілотники для встановлення та розмінування позицій.

"Українські офіційні особи неодноразово наголошували на зусиллях України використовувати технологічні інновації та асиметричні ударні можливості, щоб компенсувати обмеження живої сили України на відміну від готовності Росії прийняти неприйнятний рівень втрат заради маргінальних територіальних здобутків", — йдеться у звіті ISW.

Крім того, Україна продовжує розвивати виробництво безпілотників. Генеральний штаб повідомив про завершення випробувань безпілотника на оптоволоконних кабелях, стійкого до радіоелектронної боротьби.

Такі дрони вже використовуються російськими військами в Курській області та в Україні. Також українська компанія-виробник дронів зібрала прототип першого FPV-безпілотника, виготовленого виключно з українських компонентів.

Нагадаємо, OSINT-аналітик порахував втрати військової техніки російської армії та який цікавий нюанс вказує на проблеми з ВПК. 

Тим часом екскомандир полку "Азов" та заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розкритикував стан української армії та вказав чим ЗСУ досі не відійшли від "радянського спадку".

ЗСУ військова техніка дрони фронт ситуація на фронті

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