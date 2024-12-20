У мережі поширювали фейк про оточення підрозділів ЗСУ — спростування

ЗСУ вийшли з населених пунктів Успенівка та Трудове
У мережі у п'ятницю, 20 грудня, ширилася інформація про перебування окремих підрозділів Сил оборони України в оперативному оточенні в районі Успенівки та Трудового. Відомо, що це фейк, а українські воїни вийшли з населених пунктів.
Про це повідомила пресслужба ОСУВ "Хортиця" у Telegram.
Ситуація в районі Успенівки та Трудового
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення підрозділів Сил оборони України з відповідного району метою уникнення оточення.
"Військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове — Константинопольське", — йдеться у повідомленні.
В ОСУВ "Хортиця" наголосили, що поширення фейкової інформації шкодить виконанню завдань ЗСУ, активно розповсюджується інформаційними ресурсами Росії та відповідає наративам окупантів.
Нагадаємо, найбільшу активність противника зафіксовано на Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Покровському та Курахівському напрямках.
Також російські ДРГ використовують тактику переодягання у форму ЗСУ для проникнення на українські позиції.
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