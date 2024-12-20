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ЗСУ вийшли з населених пунктів Успенівка та Трудове

20 грудня 2024 18:58
Аркадій Пастула - Редактор
У мережі поширювали фейк про оточення підрозділів ЗСУ — спростування
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор

У мережі у п'ятницю, 20 грудня, ширилася інформація про перебування окремих підрозділів Сил оборони України в оперативному оточенні в районі Успенівки та Трудового. Відомо, що це фейк, а українські воїни вийшли з населених пунктів. 

Про це повідомила пресслужба ОСУВ "Хортиця" у Telegram.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення підрозділів Сил оборони України з відповідного району метою уникнення оточення.

"Військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове — Константинопольське", — йдеться у повідомленні.

В ОСУВ "Хортиця" наголосили, що поширення фейкової інформації шкодить виконанню завдань ЗСУ, активно розповсюджується інформаційними ресурсами Росії та відповідає наративам окупантів.

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Допис ОСУВ "Хортиця". Фото: скриншот

Нагадаємо, найбільшу активність противника зафіксовано на Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Покровському та Курахівському напрямках.

Також російські ДРГ використовують тактику переодягання у форму ЗСУ для проникнення на українські позиції. 

війна ЗСУ українці Україна окупанти

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