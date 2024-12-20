Ситуація на фронті 20 грудня — відбулося понад 190 боїв за добу

Військові ЗСУ прикріплюють до дрона вибухівку. Фото: REUTERS/Інна Варениця

Станом на тисяча тридцять першу добу повномасштабної російської агресії ситуація на фронті залишається напруженою. Російські війська, маючи перевагу в техніці та живій силі, продовжують наступальні дії, проте українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

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Що відбувається на напрямках фронту станом на 20 грудня

Протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. Ворог атакував українські позиції ракетами, завдавши три ракетних удари, 65 авіаударів із застосуванням керованих авіаційних бомб і понад 5000 артилерійських обстрілів. Окупанти активно використовували дрони-камікадзе, залучивши 2234 безпілотники.

Найбільшу активність противника зафіксовано на Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Покровському та Курахівському напрямках. Російські війська намагалися вклинитися в оборону поблизу Лозової, Загризового, Колісниківки, Твердохлібового, Зеленого Гаю, а також біля Білогорівки та Верхньокам’янського. Втім, українські захисники успішно відбили атаки ворога на більшості напрямків, завдавши йому значних втрат.

Зокрема на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 32 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Солоне, Новий Труд, Зелене та Нововасилівка.

У Харківській, Гуляйпільській, Волинській та Поліській зонах активних дій не зафіксовано, хоча ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по населених пунктах і застосовував артилерію.

На тимчасово окупованих територіях українські сили активно руйнують логістичну та військову інфраструктуру ворога, підриваючи його наступальний потенціал.

Яких втрат зазнав противник за добу

За минулу добу українські Сили оборони завдали ворогу відчутних втрат. Знищено 2200 військових, 8 танків, 24 броньовані машини, 42 артилерійські установки, 79 дронів, один засіб ППО, а також значну кількість іншої техніки.

Нагадаємо, ГУР розкрило подробиці щодо вибухів та пожежі на військовій частині в Росії.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський назвав кількість військ з КНДР, які воюють на боці Росії в Курській області.

А російський диктатор Володимир Путін запропонував здійснити експериментальний удар по Києву "Орєшніком".