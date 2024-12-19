Зеленський назвав, скільки солдатів КНДР воює проти України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість північнокорейських військових, яких залучила Росія для війни. За його словами, це не більше 12 тисяч солдатів.

Про це український лідер сказав на пресконференції на саміті у Брюсселі у четвер, 19 грудня.

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Разом з російськими окупантами проти України воюють не понад 12 тисяч військ КНДР. За словами Зеленського, полонених північнокорейських солдатів ще не було.

"Але відео з вбитими ми бачили, фактично всіх — з російськими паспортами, ми все це фіксуємо. Також в нас є відео, де росіяни спалюють їм обличчя, щоб приховати", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що російські окупанти знівечують тіла солдат КНДР. Відомо, що вони спалюють їх обличчя.

Також Служба безпеки України оприлюднила перехоплені розмови загарбників, у яких йдеться про значні втрати серед військовослужбовців КНДР у Курській області.