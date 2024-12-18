Скільки солдатів втратила КНДР на війні проти України

СБУ перехопила розмови про втрати КНДР — скільки поранених
Служба безпеки України перехопила розмови російських окупантів щодо втрат військ КНДР у Курській області. Вони свідчать про велику кількість поранених північнокорейських військових.
Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у середу, 18 грудня.
Втрати КНДР на війні в Україні
Так, Сили оборони завдають серйозних втрат підрозділам РФ та Північної Кореї на території Курської області.
На перехопленому записі розмови медсестри лікарні у Московській області з її чоловіком-військовим йдеться, що лише протягом декількох днів до шпиталю привезли понад 200 поранених військових КНДР.
"Учора поїзд був, приблизно близько 100 осіб. Сьогодні ще 120 — це вже 200. А скільки їх ще там? Одному Богу відомо", — сказала вона.
Також жінка зазначила, що російських військових лікують в гірших умовах, аніж північнокорейських — їхні палати віддають солдатам КНДР.
"Вони елітні чи що, ці корейці? Звільняємо для них якісь певні палати", — уточнила росіянка.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже застосовує для штурмів північнокорейських солдатів. Наразі поки що йдеться лише про Курську область.
А видання NYT писало, що Росія платить Північній Кореї за участь у війні нафтою, продовольством і модернізацією зброї. Також КНДР випробовує власні ракети на території України.
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