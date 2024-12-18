ЗМІ дізналися, чим РФ платить Північній Кореї за участь у війні

Військові КНДР. Ілюстративне фото: KCTV

Північна Корея та Росія у листопаді ратифікували угоду про всеосяжне стратегічне партнерство. Війська КНДР були відправлені на війну проти України, натомість Росія платить нафтою, продовольством і модернізацією зброї.

Про це пише NYT.

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Угода Росії та КНДР

За словами дослідниці Університету міжнародних відносин Ханкук у Сеулі Олени Гусейнової, Північна Корея заробила до 5,5 мільярдів доларів на угодах з Росією щодо постачання озброєнь. Тепер щорічний заробіток країни може становити до 572 мільйонів доларів за рахунок розгортання військ. Водночас жодна зі сторін не розкрила, як саме Москва платить Північній Кореї.

Згідно з супутниковими знімками, нафтові танкери КНДР привозять набагато більше російської нафти, аніж передбачено санкціями ООН. Також північнокорейські війська отримують цінну інформацію з поля бою, в тому числі інновації у використанні безпілотників.

Водночас війна в Україні дає змогу випробувати балістичні ракети KN-23 і KN-24 проти західних систем ППО в реальному бою. У Південній Кореї побоюються, що в майбутньому очільник КНДР Кім чен Ин домовиться з РФ про допомогу в освоєнні технологій, необхідних для ядерних ракет для ураження цілей по всьому Тихому океану.

Раніше Зеленський заявив, що Росія вже застосовує для штурмів північнокорейських солдатів. Наразі поки що йдеться лише про Курську область.

Також у мережі з'явилося відео з десятками загиблих солдатів КНДР, однак в ЦПД вважають, що їхня кількість більша.