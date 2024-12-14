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Зеленський заявив, що Росія використовує солдатів КНДР у війні

14 грудня 2024 16:56
Євгенія Брюховецька - редактор
Росія вже використовує солдатів КНДР у війні, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 грудня, заявив, що Росія вже застосовує для штурмів північнокорейських солдатів. Наразі поки що йдеться лише про Курську область.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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"Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї — помітну кількість", — сказав він.

За словами Зеленського, їх включають у зведені підрозділи та поки що використовують лише в операціях у Курській області, вже були втрати. Однак можливе застосування й на інших ділянках фронту.

Президент зазначив, що Росія фактично втягнула в війну ще одну країну, що свідчить про ескалацію, про яку так багато говорили на Заході. Він наголосив, що саме Путін розширює та продовжує агресію, відштовхуючи можливість миру.

"І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні. Й очевидно, Москва ігнорує заклики всіх країн, від Китаю та Бразилії до багатьох інших, щодо необхідності робити все для деескалації", — зауважив український лідер.

Він запевнив, що Україна буде захищатися та надалі діяти скоординовано з усіма партнерами, аби зупинити цю війну. Зокрема, наступного тижня у Європі відбудеться зустріч щодо спільної роботи: санкцій проти Росії, підтримки нашої оборони, інвестицій в спільну оборону країн і сильної дипломатії.

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Скриншот допису Зеленського
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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вчора після атаки на енергосистему України Зеленський закликав партнерів зупинити російський терор.

Видання Reuters писало, що Зеленський 18 грудня зустрінеться з європейськими лідерами у Брюсселі.

Володимир Зеленський російські війська КНДР війна в Україні фронт

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