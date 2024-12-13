Зеленський вчергове звернувся до партнерів із закликом зупинити РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Російські війська у п'ятницю, 13 грудня, завдали чергового обстрілу по Україні. На тлі цього президент Володимир Зеленський закликав партнерів зупинити російський терор.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

Читайте також:

Обстріли України

"Щоразу, коли є нові російські удари по нашій країні, ми потребуємо — і це обʼєктивна потреба — кроків, що демонструють Путіну: його терор не повинен спрацювати", — сказав він.

Зеленський наголосив, що Росія застосовує ракети замість пошуку шляхів припинення війни. На його думку, саме війна й залякування — це те, що тримає російський "трон" під Путіним.

Український лідер зауважив, що партнерам варто хвилюватися не про те, як забезпечити таку "стабільність" у Москві, а як гарантувати стабільність собі та світові, яка можлива лише в мирі.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів першу зустріч Технологічної Ставки щодо української ППО.

А вчора він провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій обговорили стабілізацію ситуації на фронті.