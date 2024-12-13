Зеленский в очередной раз обратился к партнерам с призывом остановить РФ

Зеленский призвал партнеров остановить удары РФ — видеообращение
Российские войска в пятницу, 13 декабря, нанесли очередной обстрел по Украине. На фоне этого президент Владимир Зеленский призвал партнеров остановить российский террор.
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
Обстрелы Украины
"Каждый раз, когда есть новые российские удары по нашей стране, мы нуждаемся — и это объективная потребность — в шагах, демонстрирующих Путину: его террор не должен сработать", — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что Россия применяет ракеты вместо поиска путей прекращения войны. По его мнению, именно война и устрашение — это то, что держит российский "трон" под Путиным.
Украинский лидер отметил, что партнерам следует волноваться не о том, как обеспечить такую "стабильность" в Москве, а как гарантировать стабильность себе и миру, которая возможна только в мире.
Напомним, сегодня Зеленский провел первую встречу Технологической Ставки по поводу украинского ПВО.
А вчера он провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на которой обсудили стабилизацию ситуации на фронте.
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