Россия уже использует солдат КНДР в войне, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 декабря, заявил, что Россия уже применяет для штурмов северокорейских солдат. Пока речь идет только о Курской области.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Сегодня уже есть предварительные данные о том, что россияне начали применять в штурмах солдат из Северной Кореи — заметное количество", – сказал он.

По словам Зеленского, их включают в сводные подразделения и пока что используют только в операциях в Курской области, уже были потери. Однако возможно применение и на других участках фронта.

Президент отметил, что Россия фактически втянула в войну еще одну страну, что свидетельствует об эскалации, о которой так много говорили на Западе. Он подчеркнул, что именно Путин расширяет и продолжает агрессию, отталкивая возможность мира.

"И он хочет, чтобы и в Азии у мира добавилось проблем. Именно для этого россияне обучают Северную Корею современной войне. И очевидно, Москва игнорирует призывы всех стран, от Китая и Бразилии ко многим другим, о необходимости делать все для деэскалации", — заметил украинский лидер.

Он заверил, что Украина будет защищаться и дальше действовать скоординировано со всеми партнерами, чтобы остановить эту войну. В частности, на следующей неделе в Европе состоится встреча по поводу совместной работы: санкций против России, поддержки нашей обороны, инвестиций в общую оборону стран и сильной дипломатии.

Скриншот поста Зеленского

Скриншот поста Зеленского

Напомним, вчера после атаки на энергосистему Украины Зеленский призвал партнеров остановить российский террор.

Издание Reuters писало, что Зеленский 18 декабря встретится с европейскими лидерами в Брюсселе.