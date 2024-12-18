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Участие КНДР в войне в Украине — NYT узнали, чем платит Россия

18 декабря 2024 08:41
Евгения Брюховецкая - редактор
СМИ узнали, чем РФ платит Северной Корее за участие в войне
Военные КНДР. Иллюстративное фото: KCTV
Евгения Брюховецкая - редактор

Северная Корея и Россия в ноябре ратифицировали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Войска КНДР были отправлены на войну против Украины, в то время как Россия платит нефтью, продовольствием и модернизацией оружия.

Об этом пишет NYT.

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По словам исследовательницы Университета международных отношений Ханкук в Сеуле Елены Гусейновой, Северная Корея заработала до 5,5 миллиарда долларов на соглашениях с Россией по поводу поставок вооружений. Теперь ежегодный заработок страны может составить до 572 миллиона долларов за счет развертывания войск. В то же время, ни одна из сторон не раскрыла, как именно Москва платит Северной Корее.

Согласно спутниковым снимкам, нефтяные танкеры КНДР привозят гораздо больше российской нефти, чем предусмотрено санкциями ООН. Также северокорейские войска получают ценную информацию с поля боя, включая инновации в использовании беспилотников.

В то же время, война в Украине позволяет испытать баллистические ракеты KN-23 и KN-24 против западных систем ПВО в реальном бою. В Южной Корее опасаются, что в будущем глава КНДР Ким Чен Ын договорится с РФ о помощи в освоении технологий, необходимых для ядерных ракет для поражения целей по всему Тихому океану.

Ранее Зеленский заявил, что Россия уже применяет для штурмов северокорейских солдат. Пока речь идет только о Курской области.

Также в сети появилось видео с десятками погибших солдат КНДР, однако в ЦПД считают, что их количество больше.

российские войска КНДР нефть война в Украине Россия

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