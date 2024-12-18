Сколько солдат потеряла КНДР на войне против Украины

Войска КНДР. Иллюстративное фото: CNTAC

Служба безопасности Украины перехватила разговоры российских оккупантов по поводу потерь войск КНДР в Курской области. Они свидетельствуют о большом количестве раненных северокорейских военных.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в среду, 18 декабря.

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Так, Силы обороны наносят серьезные потери подразделениям РФ и Северной Кореи на территории Курской области.

В перехваченной записи разговора медсестры больницы в Московской области с ее мужем-военным говорится, что только в течение нескольких дней в госпиталь привезли более 200 раненых военных КНДР.

"Вчера поезд был примерно около 100 человек. Сегодня еще 120 — это уже 200. А сколько их еще там? Одному Богу известно", — сказала она.

Также женщина отметила, что российских военных лечат в худших условиях, чем северокорейских — их палаты отдают солдатам КНДР.

"Они элитные или что, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то определенные палаты", — уточнила россиянка.

Скриншот поста СБУ

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже применяет для штурмов северокорейских солдат. Пока речь идет только о Курской области.

А издание NYT писало, что Россия платит Северной Корее за участие в войне нефтью, продовольствием и модернизацией оружия. Также КНДР испытывает свои ракеты на территории Украины.