Сколько солдат потеряла КНДР на войне против Украины

СБУ перехватила разговоры о потерях КНДР — сколько раненых
Служба безопасности Украины перехватила разговоры российских оккупантов по поводу потерь войск КНДР в Курской области. Они свидетельствуют о большом количестве раненных северокорейских военных.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в среду, 18 декабря.
Потери КНДР на войне в Украине
Так, Силы обороны наносят серьезные потери подразделениям РФ и Северной Кореи на территории Курской области.
В перехваченной записи разговора медсестры больницы в Московской области с ее мужем-военным говорится, что только в течение нескольких дней в госпиталь привезли более 200 раненых военных КНДР.
"Вчера поезд был примерно около 100 человек. Сегодня еще 120 — это уже 200. А сколько их еще там? Одному Богу известно", — сказала она.
Также женщина отметила, что российских военных лечат в худших условиях, чем северокорейских — их палаты отдают солдатам КНДР.
"Они элитные или что, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то определенные палаты", — уточнила россиянка.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже применяет для штурмов северокорейских солдат. Пока речь идет только о Курской области.
А издание NYT писало, что Россия платит Северной Корее за участие в войне нефтью, продовольствием и модернизацией оружия. Также КНДР испытывает свои ракеты на территории Украины.
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