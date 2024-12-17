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Спалюють обличчя — Зеленський про спроби РФ приховати втрати КНДР

17 грудня 2024 06:08
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Щоб приховати втрати бійців КНДР армія РФ спалює обличчя загиблих, заявив Зеленський
Володимир Зеленський з бійцями ЗСУ. Фото: Офіс президента України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Президент України Володимир Зеленський висловив глибоке обурення діями російської сторони, яка залучає до своєї агресії в Україні військовослужбовців із Північної Кореї та прагне приховати їхню участь. Крім того, цинізм РФ не має меж, адже там просто знівечують трупи солдат КНДР. 

Про це Зеленський заявив на своїй сторінці в Telegram.

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За словами президента, Росія не лише використовує північнокорейських солдатів у штурмових операціях проти українських позицій, а й чинить спроби засекретити їхню присутність. Під час підготовки до бойових дій військовослужбовцям із Північної Кореї забороняли показувати обличчя, а будь-які відеоматеріали, що засвідчують їхню присутність в Україні, російські військові намагалися знищити.

Після боїв з українськими військами Росія, за словами президента Зеленського, вдається до ще більш жахливих дій: намагається спалити обличчя загиблих північнокорейських військовослужбовців. Це, на думку президента, є яскравим проявом зневаги до людського життя, яка нині панує в Росії.

Президент підкреслив, що немає жодних підстав для того, щоб громадяни Північної Кореї воювали й гинули за інтереси російської сторони. Навіть після смерті вони не отримують належної поваги від Росії. 

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 16 грудня Володимир Зеленський зазначив, що Росія намагається приховати втрати бійців із Північної Кореї. Наразі Україна з'ясовує дані щодо кількості цих втрат.

Раніше у ГУР заявили, що росіяни готують солдатів КНДР до безпосередньої участі у бойових діях проти Сил оборони України. Зокрема, їм вже видали додаткові запаси продовольства.

Володимир Зеленський росія КНДР війна в Україні ситуація на фронті

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