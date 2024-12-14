Військові КНДР вирушать на передову у Курській області

Військові КНДР. Фото: CNTAC

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що солдатів Корейської народно-демократичної ресупбліки, які б'ються на боці російських загарбників, готують до безпосередньої участі у бойових діях проти Сил оборони. Вони вже отримали додаткові запаси продовольства.

Про це ГУР повідомило у суботу, 14 грудня.

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Повідомляється, що командування підрозділів північнокорейської армії у Росії отримало наказ увійти у взаємодію із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії проти українських воїнів в Курській області.

"Ймовірно, що вожді держави-агресора найближчим часом залучать солдатів КНДР до безпосереднього ведення штурмових дій. Днями вони отримали додаткові запаси продовольства", — говориться у повідомленні.

Також в ГУР наголосили, що 13 грудня 2024 року підрозділи північнокорейської армії привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок. Частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками. Зовні вони нагадують автомобілі доставки води.

Повідомлення ГУР про солдатів КНДР. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що на Курському напрямку росіяни поки що не залучають найманців з Північної Кореї до безпосередніх бойових дій. Вони перебувають у другій лінії російського наступу.

Нагадаємо, що українські оператори дронів 5 грудня вперше уразили північнокорейський протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4. Це сталося у Харківській області.