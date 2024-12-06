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ЗСУ вперше вдарили по північнокорейській техніці — відео

6 грудня 2024 14:06
Аркадій Пастула - Редактор
Українські дрони вперше уразили протитанковий ракетний комплекс КНДР Bulsae-4
Протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4. Фото: росЗМі
Аркадій Пастула - Редактор

Українські оператори дронів вперше уразили північнокорейський протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4. Це сталося у Харківській області.

Про це повідомляє Forbes.

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Bulsae-4 їхав дорогою десь у Харківській області, коли його наздогнав безпілотник, що входить до складу Третьої десантно-штурмової бригади.

"Вибух, зафіксований другим українським безпілотником, схоже, підірвав деякі з восьми протитанкових ракет, які Bulsae-4 ніс у своїй верхній пусковій установці", — йдеться у матеріалі.

Бійці ЗСУ заявили, що північнокорейська машина була виведена з ладу.

Forbes пише, що це перший підтверджений удар по одній із зростаючої кількості машин вогневої підтримки, які Північна Корея розгорнула на лінії фронту російсько-української війни разом з тисячами північнокорейських піхотинців.

Аналітик Девід Акс зазначив, що рекордні втрати перевищують здатність Кремля комплектувати, навчати та розгортати нові війська, а також відновлювати або створювати резервні бронемашини, що позбавляє російські полки та бригади бойового імпульсу.

"Без тисяч північнокорейських солдатів і десятків гаубиць і пускових установок російські військові зусилля були б ще більш крихкими, ніж вони є зараз. Ось чому перший український удар по північнокорейській машині в Україні — це така велика справа. Щоб відбити подвійний наступ на Донбасі та Курській дузі, українцям доведеться не тільки продовжувати вимотувати російські сили, а й почати вимотувати північнокорейські сили", — додав аналітик.

Нагадаємо, у військах Північної Кореї, що дислокуються в Курській області Росії, зростає невдоволення через брак їжі

Раніше Північна Корея передала Росії самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню, які становлять серйозну загрозу для Харкова. 

війна ЗСУ КНДР Україна Харківська область окупанти

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