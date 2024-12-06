Українські дрони вперше уразили протитанковий ракетний комплекс КНДР Bulsae-4

Протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4. Фото: росЗМі

Українські оператори дронів вперше уразили північнокорейський протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4. Це сталося у Харківській області.

Про це повідомляє Forbes.

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The Bulsae-4, a modern North Korean long-range self-propelled anti-tank missile system, was destroyed by an FPV drone. The video showcases the work of the "Vitrolom" crew on the Kharkiv front.https://t.co/tMwog5KurE pic.twitter.com/0s4KQlcSyf — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 5, 2024

Удар по Bulsae-4 КНДР

Bulsae-4 їхав дорогою десь у Харківській області, коли його наздогнав безпілотник, що входить до складу Третьої десантно-штурмової бригади.

"Вибух, зафіксований другим українським безпілотником, схоже, підірвав деякі з восьми протитанкових ракет, які Bulsae-4 ніс у своїй верхній пусковій установці", — йдеться у матеріалі.

Бійці ЗСУ заявили, що північнокорейська машина була виведена з ладу.

Forbes пише, що це перший підтверджений удар по одній із зростаючої кількості машин вогневої підтримки, які Північна Корея розгорнула на лінії фронту російсько-української війни разом з тисячами північнокорейських піхотинців.

Аналітик Девід Акс зазначив, що рекордні втрати перевищують здатність Кремля комплектувати, навчати та розгортати нові війська, а також відновлювати або створювати резервні бронемашини, що позбавляє російські полки та бригади бойового імпульсу.

"Без тисяч північнокорейських солдатів і десятків гаубиць і пускових установок російські військові зусилля були б ще більш крихкими, ніж вони є зараз. Ось чому перший український удар по північнокорейській машині в Україні — це така велика справа. Щоб відбити подвійний наступ на Донбасі та Курській дузі, українцям доведеться не тільки продовжувати вимотувати російські сили, а й почати вимотувати північнокорейські сили", — додав аналітик.

Нагадаємо, у військах Північної Кореї, що дислокуються в Курській області Росії, зростає невдоволення через брак їжі.

Раніше Північна Корея передала Росії самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню, які становлять серйозну загрозу для Харкова.