Украинские дроны впервые поразили противотанковый ракетный комплекс КНДР Bulsae-4

Противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4. Фото: росЗМи

Украинские операторы дронов впервые поразили северокорейский противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4. Это произошло в Харьковской области.

Об этом сообщает Forbes.

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The Bulsae-4, а современный North Korean long-range self-проpelled anti-tank missile system, был destroyed по FPV drone. Video showcases работа в "Vitrolom" замок на краю харьков. https://t.co/tMwog5KurE pic.twitter.com/0s4KQlcSyf — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 5, 2024

Удар по Bulsae-4 КНДР

Bulsae-4 ехал по дороге где-то в Харьковской области, когда его догнал беспилотник, входящий в состав Третьей десантно-штурмовой бригады.

"Взрыв, зафиксированный вторым украинским беспилотником, похоже, взорвал некоторые из восьми противотанковых ракет, которые Bulsae-4 нес в своей верхней пусковой установке", — говорится в материале.

Бойцы ВСУ заявили, что северокорейская машина была выведена из строя.

Forbes пишет, что это первый подтвержденный удар по одной из растущего количества машин огневой поддержки, которые Северная Корея развернула на линии фронта российско-украинской войны вместе с тысячами северокорейских пехотинцев.

Аналитик Дэвид Акс отметил, что рекордные потери превышают способность Кремля комплектовать, обучать и развертывать новые войска, а также восстанавливать или создавать резервные бронемашины, что лишает российские полки и бригады боевого импульса.

"Без тысяч северокорейских солдат и десятков гаубиц и пусковых установок российские военные усилия были бы еще более хрупкими, чем они есть сейчас. Вот почему первый украинский удар по северокорейской машине в Украине — это такое большое дело. Чтобы отбить двойное наступление на Донбассе и Курской дуге, украинцам придется не только продолжать изматывать российские силы, но и начать изматывать северокорейские силы", — добавил аналитик.

Напомним, в войсках Северной Кореи, дислоцирующихся в Курской области России, растет недовольство из-за нехватки пищи.

Ранее Северная Корея передала России самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня, представляющие серьезную угрозу для Харькова.