Найманців з КНДР залучили до охорони блокпостів та охорони розміщень військ РФ

Армія КНДР на параді. Ілюстративне фото: росЗМІ

На курському напрямку росіяни поки що не залучають найманців з Північної Кореї до безпосередніх бойових дій. Вони тримають їх в другому ешелоні.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Згідно з повідомленням Центру, найманців КНДР підпорядкували 11-й десантно-штурмовій бригаді. Наразі північних корейців залучають до несення чергування на спостережних пунктах та блокпостах, також вони охороняють райони зосередження російських військ.

Проте залучення найманців до безпосередніх бойових дій наразі не відбувається. Фактично залучення північнокорейських бойовиків дозволили Кремлю забрати більше росіян з позицій й кинути в м’ясорубку на передову, адже життя росіянина нічого не вартує на відміну від життя найманця, повідомляє Центр національного спротиву.

Нагадаємо, Північна Корея передала Росії самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню, які несуть серйозну загрозу для Харкова, оскільки стріляють на відстань до 60 км.

Раніше ми писали про те, що команда новообраного президента США Дональда Трампа обговорює проведення прямих переговорів з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.