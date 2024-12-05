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Бойцы КНДР уже на Курском направлении — что они там делают

5 декабря 2024 04:14
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Наемников из КНДР привлекли к охране блокпостов и охране размещений войск РФ
Армия КНДР на параде. Иллюстративное фото: росСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

На курском направлении россияне пока не привлекают наемников из Северной Кореи в непосредственные боевые действия. Они держат их во втором эшелоне.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Согласно сообщению Центра, наемников КНДР подчинили 11-й десантно-штурмовой бригаде. Однако вовлечение наемников в непосредственные боевые действия пока не происходит.

Фактически привлечение северокорейских боевиков позволили Кремлю забрать больше россиян с позиций и бросить в мясорубку на передовую, ведь жизнь россиянина ничего не стоит в отличие от жизни наемника, сообщает Центр национального сопротивления.

Напомним, Северная Корея передала России самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня, которые несут серьезную угрозу Харькову, поскольку стреляют на расстояние до 60 км.

Ранее мы писали о том, что команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ином.

российские войска КНДР война в Украине ситуация на фронте Курская область

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