Военные КНДР отправятся на передовую в Курской области

Военные КНДР. Фото: CNTAC

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что солдаты Корейской народно-демократической ресупблики, которые сражаются на стороне российских захватчиков, готовят к непосредственному участию в боевых действиях против Сил обороны. Они получили дополнительные запасы продовольствия.

Об этом ГУР сообщило в субботу, 14 декабря.

Читайте также:

Солдатов КНДР бросят на передовую

Сообщается, что командование подразделений северокорейской армии в России получило приказ войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, ведущими боевые действия против украинских воинов в Курской области.

"Вероятно, что вожди государства-агрессора в ближайшее время привлекут солдат КНДР к непосредственно ведению штурмовых действий. На днях они получили дополнительные запасы продовольствия", — говорится в сообщении.

Также в ГУР отметили, что 13 декабря 2024 г. подразделения северокорейской армии привели в состояние готовности и приказали ожидать дальнейших указаний. Часть личного состава войск КНДР скрыто опрокидывают к линии фронта гражданскими грузовиками.

Сообщение ГУР о солдатах КНДР.

Ранее мы сообщали, что на Курском направлении россияне пока не привлекают наемников из Северной Кореи в непосредственные боевые действия. Они находятся во второй линии российского наступления.

Напомним, что украинские операторы дронов 5 декабря впервые поразили северокорейский противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4.