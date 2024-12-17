Чтобы скрыть потери бойцов КНДР, армия РФ сжигает лица погибших, заявил Зеленский

Владимир Зеленский с бойцами ВСУ. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокое возмущение действиями российской стороны, которая вовлекает в свою агрессию в Украине военнослужащих из Северной Кореи и стремится скрыть их участие. Кроме того, цинизм РФ не имеет предела, ведь там просто уродуют трупы солдат КНДР.

Об этом Зеленский заявил на своей странице в Telegram.

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По словам президента, Россия не только использует северокорейских солдат в штурмовых операциях против украинских войск, но и пытается засекретить их присутствие. Во время подготовки к боевым действиям военнослужащим из Северной Кореи запрещали показывать лица, а любые видеоматериалы, удостоверяющие их присутствие в Украине, российские военные пытались уничтожить.

После боев с украинскими войсками Россия, по словам президента Зеленского, предпринимает еще более ужасные действия: пытается сжечь лица погибших северокорейских военнослужащих. Это, по мнению президента, является ярким проявлением в РФ пренебрежением к человеческой жизни.

Президент подчеркнул, что нет никаких оснований для того, чтобы граждане Северной Кореи сражались и гибли за интересы российской стороны. Даже после смерти они не получают должного уважения от России.

Напомним, в вечернем обращении 16 декабря Владимир Зеленский отметил, что Россия пытается скрыть потери бойцов из Северной Кореи. В настоящее время Украина выясняет данные о количестве этих потерь.

Ранее в ГУР заявили, что россияне готовят солдат КНДР к непосредственному участию в боевых действиях против сил обороны Украины. В частности, им уже издали дополнительные запасы продовольствия.