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Генштаб ВСУ назвал направления на фронте, где тяжелая ситуация

20 декабря 2024 08:55
Анастасия Постоенко - Редактор
Ситуация на фронте 20 декабря — произошло более 190 боев в сутки
Военные ВСУ прикрепляют к дрону взрывчатку. Фото: REUTERS/Инна Вареница
Анастасия Постоенко - Редактор

По состоянию на тысячу тридцать первые сутки полномасштабной российской агрессии ситуация на фронте остается напряженной. Российские войска, имея преимущество в технике и живой силе, продолжают наступательные действия, однако украинские защитники стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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За прошедшие сутки зафиксировано 191 боестолкновение. Враг атаковал украинские позиции ракетами, нанеся три ракетных удара, 65 авиаударов с применением управляемых авиационных бомб и более 5000 артиллерийских обстрелов. Оккупанты активно использовали дроны-камикадзе, задействовав 2234 беспилотника.

Наибольшую активность противника зафиксировано на Купянском, Лиманском, Северском, Покровском и Кураховском направлениях. Российские войска пытались вклиниться в оборону вблизи Лозовой, Загрызово, Колесниковки, Твердохлебово, Зеленого Гая, а также возле Белогоровки и Верхнекаменского. Впрочем, украинские защитники успешно отбили атаки врага на большинстве направлений, нанеся ему значительные потери.

В частности, на Покровском направлении ВСУ остановили 32 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Соленое, Новый Труд, Зеленое и Нововасильевка.

В Харьковской, Гуляйпольской, Волынской и Полесской зонах активных действий не зафиксировано, хотя враг продолжал наносить авиационные удары по населенным пунктам и применял артиллерию.

На временно оккупированных территориях украинские силы активно разрушают логистическую и военную инфраструктуру врага, подрывая его наступательный потенциал.

Какие потери понес противник за сутки

За минувшие сутки украинские Силы обороны нанесли врагу ощутимые потери. Уничтожены 2200 военных, 8 танков, 24 бронированные машины, 42 артиллерийские установки, 79 дронов, одно средство ПВО, а также значительное количество другой техники.

Напомним, ГУР раскрыло подробности взрывов и пожара на воинской части в России.

Тем временем Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество войск из КНДР, воюющих на стороне России в Курской области.

А российский диктатор Владимир Путин предложил совершить экспериментальный удар по Киеву "Орешником".

ВСУ Генштаб ВСУ военные действия ситуация на фронте украинские военные

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