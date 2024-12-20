Ситуация на фронте 20 декабря — произошло более 190 боев в сутки

Генштаб ВСУ назвал направления на фронте, где тяжелая ситуация
По состоянию на тысячу тридцать первые сутки полномасштабной российской агрессии ситуация на фронте остается напряженной. Российские войска, имея преимущество в технике и живой силе, продолжают наступательные действия, однако украинские защитники стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.
Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Что происходит на направлениях фронта по состоянию на 20 декабря
За прошедшие сутки зафиксировано 191 боестолкновение. Враг атаковал украинские позиции ракетами, нанеся три ракетных удара, 65 авиаударов с применением управляемых авиационных бомб и более 5000 артиллерийских обстрелов. Оккупанты активно использовали дроны-камикадзе, задействовав 2234 беспилотника.
Наибольшую активность противника зафиксировано на Купянском, Лиманском, Северском, Покровском и Кураховском направлениях. Российские войска пытались вклиниться в оборону вблизи Лозовой, Загрызово, Колесниковки, Твердохлебово, Зеленого Гая, а также возле Белогоровки и Верхнекаменского. Впрочем, украинские защитники успешно отбили атаки врага на большинстве направлений, нанеся ему значительные потери.
В частности, на Покровском направлении ВСУ остановили 32 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Соленое, Новый Труд, Зеленое и Нововасильевка.
В Харьковской, Гуляйпольской, Волынской и Полесской зонах активных действий не зафиксировано, хотя враг продолжал наносить авиационные удары по населенным пунктам и применял артиллерию.
На временно оккупированных территориях украинские силы активно разрушают логистическую и военную инфраструктуру врага, подрывая его наступательный потенциал.
Какие потери понес противник за сутки
За минувшие сутки украинские Силы обороны нанесли врагу ощутимые потери. Уничтожены 2200 военных, 8 танков, 24 бронированные машины, 42 артиллерийские установки, 79 дронов, одно средство ПВО, а также значительное количество другой техники.
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