В сети распространяли фейк об окружении подразделений ВСУ — опровержение

ВСУ вышли из населенных пунктов Успеновка и Трудовое
В сети в пятницу, 20 декабря, распространялась информация о пребывании отдельных подразделений Сил обороны Украины в оперативном окружении в районе Успеновки и Трудового. Известно, что это фейк, а украинские воины вышли из населенных пунктов.
Об этом сообщила пресс-служба ОСУВ "Хортица" в Telegram.
Ситуация в районе Успеновки и Трудового
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения.
"Воинские части, которые в течение длительного времени вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника осуществили необходимые маневры во избежание окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово — Константинопольское", — говорится в сообщении.
В ОСУВ "Хортица" отметили, что распространение фейковой информации вредит выполнению задач ВСУ, активно распространяется информационными ресурсами России и соответствует нарративам оккупантов.
Напомним, наибольшая активность противника зафиксирована на Купянском, Лиманском, Северском, Покровском и Кураховском направлениях.
Также российские ДРГ используют тактику переодевания в форму ВСУ для проникновения на украинские позиции.
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