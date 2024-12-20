В сети распространяли фейк об окружении подразделений ВСУ — опровержение

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В сети в пятницу, 20 декабря, распространялась информация о пребывании отдельных подразделений Сил обороны Украины в оперативном окружении в районе Успеновки и Трудового. Известно, что это фейк, а украинские воины вышли из населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба ОСУВ "Хортица" в Telegram.

Читайте также:

Ситуация в районе Успеновки и Трудового

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения.

"Воинские части, которые в течение длительного времени вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника осуществили необходимые маневры во избежание окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово — Константинопольское", — говорится в сообщении.

В ОСУВ "Хортица" отметили, что распространение фейковой информации вредит выполнению задач ВСУ, активно распространяется информационными ресурсами России и соответствует нарративам оккупантов.

Пост ОСУВ "Хортица". Фото: скриншот

Напомним, наибольшая активность противника зафиксирована на Купянском, Лиманском, Северском, Покровском и Кураховском направлениях.

Также российские ДРГ используют тактику переодевания в форму ВСУ для проникновения на украинские позиции.