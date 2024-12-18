Українським спецслужбам вдається використовувати ворожі ДРГ у власних цілях

Російські окупанти у вантажівці. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) вдаються до тактики переодягання у форму ЗСУ з метою проникнення на українські позиції. Проте, завдяки пильності та професіоналізму українських військових, більшість таких спроб виявляється і блокується.

Про це повідомив командир батальйону "Ахілес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко в етері Телемарафону.

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Він підкреслив високий рівень роботи українських спецслужб, які ефективно протидіють ворогу, хоча їхні дії не завжди публічно відомі. Федоренко зазначив, що іноді російські військові, думаючи, що діють в інтересах окупаційних військ, насправді виконують завдання на користь ЗСУ.

Він також повідомив про активні дії російських військ на Куп'янському напрямку, де ворог зосередив значні сили та засоби. Проте українські війська успішно протистоять ворогу, завдаючи йому значних втрат.

Командир батальйону висловив переконання, що російські війська не зможуть досягти своїх цілей до кінця року. Крім того, він підкреслив, що українські війська провели успішну операцію поблизу Глибокого, вибивши звідти ворога.

Нагадаємо, очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров прокоментував чутки про можливий наступ росіян на Запоріжжя.

Військовий аналітик Євген Дикий заявив, що адміністрація Запоріжжя готується до оборони та облаштовує фортифікації навколо населеного пункту.