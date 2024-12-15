Федоров спростував чутки про наступ на Запоріжжя

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото: "Укрінформ"

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров прокоментував чутки про можливий наступ російських окупантів на Запоріжжя. Він зазначив, що це вороже ІПСО.

Про це Іван Федоров сказав під час брифінгу, передає "Укрінформ" у неділю, 15 грудня.

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Чутки про наступ Росії на Запоріжжя

"Ми бачимо, що відбувається з військовою ситуацією. Нас лякають з вересня, якщо я не помиляюсь, от зараз буде наступ на Запоріжжя. В жовтні — наступ на Запоріжжя, в листопаді — от вони вже пішли, а в грудні — все, збираємо валізи із Запоріжжя. Це — все ІПСО, але на яке суспільство реагує", — зазначив Федоров.

Через це, як пояснив Федоров, будівництво підземної школи в Комишувасі поки не розпочато. За його словами, з цього можуть зробити зовсім некоректну оцінку. Населений пункт розташований за 20 км від фронту.

"Бо це добре розійдеться в соціальних мережах і, щоб не робити будівництво шкіл токсичним, ми поставили будівництво на паузу і вирішимо разом з Кушугумською громадою, можливо ми будемо звідти возити дітей", — зазначив очільник Запорізької ОВА.

Федоров розповів, що це єдина школа, на яку є гроші, але будівництво свідомо не розпочали.

На початку 2025 року влада прийме рішення, що робити далі.

Нагадаємо, 12 грудня у Запоріжжі Президент України Володимир Зеленський завітав до школи, яка розташована в укритті.

Раніше військовий аналітик Євген Дикий заявив, що адміністрація Запоріжжя готується до оборони, активно облаштовуючи фортифікації навколо міста.