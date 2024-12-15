Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Чутки про наступ РФ на Запоріжжя — Федоров прокоментував arrow

Чутки про наступ РФ на Запоріжжя — Федоров прокоментував

15 грудня 2024 13:25
Аркадій Пастула - Редактор
Федоров спростував чутки про наступ на Запоріжжя
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото: "Укрінформ"
Аркадій Пастула - Редактор

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров прокоментував чутки про можливий наступ російських окупантів на Запоріжжя. Він зазначив, що це вороже ІПСО.

Про це Іван Федоров сказав під час брифінгу, передає "Укрінформ" у неділю, 15 грудня.

Читайте також:

Чутки про наступ Росії на Запоріжжя

"Ми бачимо, що відбувається з військовою ситуацією. Нас лякають з вересня, якщо я не помиляюсь, от зараз буде наступ на Запоріжжя. В жовтні — наступ на Запоріжжя, в листопаді — от вони вже пішли, а в грудні — все, збираємо валізи із Запоріжжя. Це — все ІПСО, але на яке суспільство реагує", — зазначив Федоров.

Через це, як пояснив Федоров, будівництво підземної школи в Комишувасі поки не розпочато. За його словами, з цього можуть зробити зовсім некоректну оцінку. Населений пункт розташований за 20 км від фронту.

"Бо це добре розійдеться в соціальних мережах і, щоб не робити будівництво шкіл токсичним, ми поставили будівництво на паузу і вирішимо разом з Кушугумською громадою, можливо ми будемо звідти возити дітей", — зазначив очільник Запорізької ОВА.

Федоров розповів, що це єдина школа, на яку є гроші, але будівництво свідомо не розпочали.

На початку 2025 року влада прийме рішення, що робити далі.

Нагадаємо, 12 грудня у Запоріжжі Президент України Володимир Зеленський завітав до школи, яка розташована в укритті.

Раніше військовий аналітик Євген Дикий заявив, що адміністрація Запоріжжя готується до оборони, активно облаштовуючи фортифікації навколо міста.

війна Запоріжжя Запорізька область окупанти Іван Федоров наступ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:46 У Чорному морі потонув російський плавучий кран — відео

17:33 Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова — фото

17:29 У ЗСУ показали удари по росіянах на Курщині — вражаюче відео

17:20 Доведеться затриматись у дорозі — затори на трасі Одеса-Рені

17:10 Укрзалізниця призупинила низку поїздів — альтернативні маршрути

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:02 У Росії підірвали залізничне полотно — ГУР показало відео

17:00 Буревій та холод — погода в Одесі на завтра

16:41 У Сумах пролунав вибух

16:30 На головній вулиці Одеси закликали не забувати про полонених

16:30 ЗСУ вибили РФ з Колесниківського лісу на Харківщині, — DeepState

17:46 У Чорному морі потонув російський плавучий кран — відео

17:33 Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова — фото

17:29 У ЗСУ показали удари по росіянах на Курщині — вражаюче відео

17:20 Доведеться затриматись у дорозі — затори на трасі Одеса-Рені

17:10 Укрзалізниця призупинила низку поїздів — альтернативні маршрути

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:02 У Росії підірвали залізничне полотно — ГУР показало відео

17:00 Буревій та холод — погода в Одесі на завтра

16:41 У Сумах пролунав вибух

16:30 На головній вулиці Одеси закликали не забувати про полонених

16:30 ЗСУ вибили РФ з Колесниківського лісу на Харківщині, — DeepState

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК