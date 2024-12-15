Федоров опроверг слухи о наступлении на Запорожье

Слухи о наступлении РФ на Запорожье — Федоров прокомментировал
Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров прокомментировал слухи о возможном наступлении российских оккупантов на Запорожье. Он отметил, что это вражеское ИПСО.
Об этом Иван Федоров сказал во время брифинга, передает "Укринформ" в воскресенье, 15 декабря.
Слухи о наступлении России на Запорожье
"Мы видим, что происходит с военной ситуацией. Нас пугают с сентября, если я не ошибаюсь, вот сейчас будет наступление на Запорожье. В октябре — наступление на Запорожье, в ноябре — вот они уже ушли, а в декабре — все, собираем чемоданы из Запорожья. Это — все ИПСО, но на которое общество реагирует", — отметил Федоров.
Из-за этого, как объяснил Федоров, строительство подземной школы в Камышевахе пока не начато. По его словам, из этого могут сделать совсем некорректную оценку. Населенный пункт расположен в 20 км от фронта.
"Потому что это хорошо разойдется в социальных сетях и, чтобы не делать строительство школ токсичным, мы поставили строительство на паузу и решим вместе с Кушугумской громадой, возможно мы будем оттуда возить детей", — отметил глава Запорожской ОВА.
Федоров рассказал, что это единственная школа, на которую есть деньги, но строительство сознательно не начали.
В начале 2025 года власти примут решение, что делать дальше.
Напомним, 12 декабря в Запорожье Президент Украины Владимир Зеленский посетил школу, расположенную в укрытии.
Ранее военный аналитик Евгений Дикий заявил, что администрация Запорожья готовится к обороне, активно обустраивая фортификации вокруг города.
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