Украинским спецслужбам удается использовать вражеские ДРГ в собственных целях

Российские оккупанты в грузовике. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) прибегают к тактике переодевания в форму ВСУ с целью проникновения на украинские позиции. Однако благодаря бдительности и профессионализму украинских военных большинство таких попыток оказывается и блокируется.

Об этом сообщил командир батальона "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко в эфире Телемарафона.

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Он подчеркнул высокий уровень работы украинских спецслужб, эффективно противодействующих врагу, хотя их действия не всегда публично известны. Федоренко отметил, что иногда российские военные, думая, что действуют в интересах оккупационных войск, действительно выполняют задачи в пользу ВСУ.

Он также сообщил об активных действиях российских войск в Купянском направлении, где враг сосредоточил значительные силы и средства. Однако украинские войска успешно противостоят врагу, нанося ему значительные потери.

Командир батальона убежден, что российские войска не смогут достичь своих целей до конца года. Кроме того, он подчеркнул, что украинские войска провели успешную операцию вблизи Глубокого, выбив оттуда врага.

Напомним, глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров прокомментировал слухи о возможном наступлении россиян на Запорожье.

Военный аналитик Евгений Дикий заявил, что администрация Запорожья готовится к обороне и обустраивает фортификации вокруг населенного пункта.