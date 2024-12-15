Бійці 82-ї ОДШБр вдарили по окупантах у Курській області — відео

Удар по російських окупантах на Курщині. Фото: скриншот з відео

Бійці 82-ї окремої Десантно-штурмової бригади показали ефектні удари по російських окупантах. Вони знищували противника в Курській області.

Відео опублікувала пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ у Telegram у неділю, 15 грудня.

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Удари по окупантах у Курській області

"Щодня воїни 82 ОДШБр ведуть запеклі бої із супротивником. Це не просто війна — це битва за майбутнє, за справедливість і за те, щоб наші діти жили в мирі на своїй землі", — йдеться у повідомленні.

У ДШВ наголосили, що російські окупанти не будуть мати жодного шансу, оскільки на кожному кроці їх чекає лють.

Нагадаємо, Збройні сили України вибили окупантів із Колесниківського лісу на Харківщині.

Також Служба безпеки України спільно з Силами оборони знищили російський потяг на Запоріжжі, позбавивши противника 40 цистерн пального.