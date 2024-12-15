Бойцы 82-й ОДШБр ударили по оккупантам в Курской области — видео

Удар по российским оккупантам на Курщине. Фото: скриншот из видео

Бойцы 82-й отдельной Десантно-штурмовой бригады показали эффектные удары по российским оккупантам. Они уничтожали противника в Курской области.

Видео опубликовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram в воскресенье, 15 декабря.

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Удары по оккупантам в Курской области

"Ежедневно воины 82-й ОДШБр ведут ожесточенные бои с противником. Это не просто война — это битва за будущее, за справедливость и за то, чтобы наши дети жили в мире на своей земле", — говорится в сообщении.

В ДШВ отметили, что российские оккупанты не будут иметь никакого шанса, поскольку на каждом шагу их ждет ярость.

Напомним, Вооруженные силы Украины выбили оккупантов из Колесниковского леса на Харьковщине.

Также Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны уничтожили российский поезд на Запорожье, лишив противника 40 цистерн горючего.