СБУ та Сили оборони знищили російський потяг на Запоріжжі — які наслідки

Знищення російського потягу на Запоріжжі. Фото: скриншот

Служба безпеки України та Сили оборони знищили російський потяг на Запоріжжі. Противник залишився без 40 цистерн пального на чотири мільйони доларів.

Про це для Новини.LIVE повідомили джерела в СБУ у неділю, 15 грудня.

Читайте також:

Знищення російського потягу на Запоріжжі

Відомо, що 14 грудня СБУ разом із ОСУВ "Таврія", ГУР, ССО та СБС провели унікальну спецоперацію. Метою було перерізати логістичні маршрути постачання пального з Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя.

Спочатку 13-те Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ здійснило диверсію, підірвавши колії під час проходу поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району.

Колії. Фото: СБУ

Коли поїзд зупинився і почалася пожежа в цистернах, до операції долучили РСЗО HIMARS ОСУВ "Таврія". Ракетні удари вразили локомотив та крайні вагони, аби ворог не зміг забрати цистерни і врятувати частину палива.

Пожежа після спецоперації. Фото: СБУ

Внаслідок спецоперації було знищено локомотив та 40 вагонів-цистерн, а також виведено з ладу важливу залізничну гілку.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продемонстрував ефективну роботу Сил оборони у знищенні російської техніки та окупантів.

Раніше бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як знищили укриття противника в Харківській області.