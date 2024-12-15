СБУ та Сили оборони знищили російський потяг на Запоріжжі — які наслідки

СБУ та Сили оборони знищили ворожий потяг на Запоріжжі
Служба безпеки України та Сили оборони знищили російський потяг на Запоріжжі. Противник залишився без 40 цистерн пального на чотири мільйони доларів.
Про це для Новини.LIVE повідомили джерела в СБУ у неділю, 15 грудня.
Знищення російського потягу на Запоріжжі
Відомо, що 14 грудня СБУ разом із ОСУВ "Таврія", ГУР, ССО та СБС провели унікальну спецоперацію. Метою було перерізати логістичні маршрути постачання пального з Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя.
Спочатку 13-те Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ здійснило диверсію, підірвавши колії під час проходу поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району.
Коли поїзд зупинився і почалася пожежа в цистернах, до операції долучили РСЗО HIMARS ОСУВ "Таврія". Ракетні удари вразили локомотив та крайні вагони, аби ворог не зміг забрати цистерни і врятувати частину палива.
Внаслідок спецоперації було знищено локомотив та 40 вагонів-цистерн, а також виведено з ладу важливу залізничну гілку.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продемонстрував ефективну роботу Сил оборони у знищенні російської техніки та окупантів.
Раніше бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як знищили укриття противника в Харківській області.
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