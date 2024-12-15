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ЗСУ нищать ворога по всьому фронту — Сирський показав відео

15 грудня 2024 13:20
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Сирський показав вражаючі кардри знищення ворога
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Головнокомандуючий Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський показав вправну роботу Сил оборони по знищенню ворожої техніки та живої сили. Щодня захисники нашої держави завдають ворогу відчутних втрат.

Відео ефективних дій воїнів ЗСУ Сирський оприлюднив на своїй сторінці у Telegram.

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"Кожного дня тримаємо навалу, кожного дня робимо її слабшою. Сили оборони знищують ворога по всьому фронту", — написав Сирський.

На відео можна побачити кадри з різних ділянок фронту. Сили оборони знищують ворога, завдаючи йому важких втрат не лише в людях, але і в різноманітній техніці: танках, БМП, вантажівках та багатьох інших. Так само вправно нищаться укриття ворожих піхотинців.

В умовах значної чисельної переваги армії російських агресорів приіоритетним завданням України є знищення якнайбільшої кількості загарбників. При цьому військове командування ЗСУ робить усе можливе, щоб максимально зберігати життя українських бійців.

Раніше ми писали, що бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти показали відео атак по російських військах в Курській області. Захисникам України вдалося знищити кілька одиниць ворожої техніки та живу силу окупантів.

Нагадуємо, що Сирський показав кадри, як українські військові винищують російську військову техніку на фронті. Удари по ворожих об'єктах та позиціях завдавали за допомогою артилерії та дронів.

ЗСУ відео війна в Україні Сирський втрати окупантів

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