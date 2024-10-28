Українські військові зупинили російський штурм — відео

Російський окупант. Фото: скриншот з відео

Українські військові показали, як зупинили російський штурм. Окупанти залишилися без техніки та особового складу.

Відео опублікував СтартКом ЗСУ у Telegram у понеділок, 28 жовтня.

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Внаслідок ударів по ворогу знищені танки, БМП, БТРи, вантажівки й піхота. У СтратКомі ЗСУ зазначили, що це результат невдалого російського штурму, який зупинили військові мотопіхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Нагадаємо, поблизу Лимана в Донецькій області російські окупанти зазнають значних втрат, що змушує їх залучати до штурмових дій навіть поранених військових.

Також на Курахівському напрямку окупанти здійснили масований штурм за участю 13 одиниць броньованої техніки. Колона, що рухалася в напрямку позицій ЗСУ, була майже повністю знищена.