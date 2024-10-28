Украинские военные остановили российский штурм — видео

Российский оккупант. Фото: скриншот с видео

Украинские военные показали, как остановили российский штурм. Оккупанты остались без техники и личного состава.

Видео опубликовал СтартКом ВСУ в Telegram в понедельник, 28 октября.

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В результате ударов по врагу уничтожены танки, БМП, БТРы, грузовики и пехота. В СтратКоме ВСУ отметили, что это результат неудачного российского штурма, который остановили военные мотопехотного батальона 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Напомним, вблизи Лимана в Донецкой области российские оккупанты терпят значительные потери, что заставляет их привлекать к штурмовым действиям даже раненых военных.

Также на Кураховском направлении оккупанты совершили массированный штурм с участием 13 единиц бронированной техники. Колонна, двигавшаяся в направлении позиций ВСУ, была почти полностью уничтожена.