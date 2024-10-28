Російські загарбники кидають на м'ясні штурми поранених бійців — заява ГУР

Поранені російські загарбники. Фото ілюстративне: росЗМІ

Під Лиманом Донецької області російські загарбники зазнають тяжких втрат. Це спонукає їх залучати до штурмових дій навіть поранених бійців, щоб наростити темпи свого просування.

Про це повідомили у Головному управління розвідки Міністерства оборони України у понеділок, 28 жовтня.

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Російська армія намагається наростити темпи наступу в районі міста Лиман. Для цього загарбники перекинули у вказану смугу додаткові штурмові підрозділи 283 та 488 мотострілецьких полків військ РФ.



"Воїни Сил безпеки і оборони України завдали нововведеним московитам серйозних втрат, окремі штурмові групи втратили боєздатність", — говориться у повідомленні.



В розвідці також додали, що деморалізовані окупанти відмовляються йти в бій. Вони скаржаться на відсутність надійних укриттів від українських дронів.



Повідомляється, що для продовження наступальних дій командування окупаційних сил застосовує методи тиску, примусу та залякувань.

"У м’ясні штурми кидають легкопоранених загарбників", — додали в ГУР.

Інформація від ГУР. Фото: скриншот



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