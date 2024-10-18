Підрозділ ГУР показали кадри звільнення Кругляківки

Кадри операції ГУР на Харківщині. Фото: скриншот

Відділ "Братство" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ успішно завершив операцію з повернення контролю над Кругляківкою у Куп’янському районі. Операція тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року, незважаючи на активний опір з боку російських військ.

Про це повідомила пресслужба ГУР у п'ятницю, 18 жовтня.

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В ході боїв українські воїни зуміли відбити контратаки противника та завдати йому значних втрат. Ворог втратив більше взводу піхоти в ближніх боях, а також зазнав додаткових втрат під час очищення населеного пункту. Спецпризначенці також змогли взяти в полон окупантів, що дозволило отримати важливі розвідувальні дані.

"Під час штурму спецпризначенці змогли взяти російських окупантів у полон — отримано важливі розвідувальні дані. Поповнення обмінного фонду також допоможе повернути з московської неволі українських захисників. У підсумку операції ворога вибито з населеного пункту, шляхи пересування окупантів заміновано", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 жовтня пресслужба ГУР оприлюднила кадри ліквідації окупантів на Харківському напрямку. Воїни аеророзвідки знищили артилерію загарбників.

Раніше ми писали, що кіберфахівці ГУР реалізували унікальну операцію та атакували навчальні заклади Росії, де готують військових для війни. Ця атака призупинить навчання російських окупантів.