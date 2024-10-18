Подразделение ГУР показали кадры освобождения Кругляковки

Кадры операции ГУР в Харьковской области. Фото: скриншот

Отдел "Братство" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ успешно завершил операцию по возвращению контроля над Кругляковкой в Купянском районе. Операция продолжалась с 7 по 14 октября 2024 года, несмотря на активное сопротивление со стороны российских войск.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в пятницу, 18 октября.

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В ходе боев украинские воины сумели отразить контратаки противника и нанести ему значительные потери. Враг потерял больше взвода пехоты в ближних боях, а также понес дополнительные потери во время очищения населенного пункта. Спецназовцы также смогли взять в плен оккупантов, что позволило получить важные разведывательные данные.

"В ходе штурма спецназовцы смогли взять российских оккупантов в плен — получены важные разведывательные данные. Пополнение обменного фонда также поможет вернуть из московской неволи украинских защитников. В итоге операции враг выбит из населенного пункта, пути передвижения оккупантов заминированы", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 октября пресс-служба ГУР обнародовала кадры ликвидации оккупантов на Харьковском направлении. Воины аэроразведки уничтожили артиллерию захватчиков.

Ранее мы писали, что киберспециалисты ГУР реализовали уникальную операцию и атаковали учебные заведения России, где готовят военных для войны. Эта атака приостановит обучение российских оккупантов.