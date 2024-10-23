Розвідники підрозділу ГУР Firebird майстерно атакують ворога — ефектне відео

Атакований ГУР ворожий бліндаж. Фото: скриншот

Спеціалісти FPV-спецпідрозділу Головного управління розвідки України "Firebird" беруть активну участь у боях проти російських загарбників. Своїми вправними діями вони завдають тяжких втрат окупантам у найнесподіваніших для них місцях.

Вражаюче відео роботи українських розвідників було опубліковане на сторінці ГУР у Telegram у середу, 23 жовтня.

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"Тож там, де московити не очікують, раптом прилітає, вибухає, спалахує ― і трощиться дороговартісне обладнання, і знищуються укріплення разом з окупантами", — говориться у повідомленні розвідників.

На відео можна побачити чергові результати ураження ворожих цілей у районі російсько-українського кордону.

Раніше ми повідомили, що у ніч на неділю, 20 жовтня, українські безпілотники атакували ФКП "Завод імені Свєрдлова" в місті Дзержинськ Нижньогородської області Росії.

Нагадаємо, росіяни у соцмережах повідомляли про атаку дронів, вибухи та прильоти в російському місті Дзержинськ.