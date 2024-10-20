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Атака на завод з виготовлення вибухівки у РФ — СБУ розкрила деталі спецоперації

20 жовтня 2024 11:49
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
У СБУ розкрили подробиці атаки на російський завод з виробництва вибухівки — деталі
Запуск безпілотника. Ілюстративне фото: Сергій Згурець
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У ніч на неділю, 20 жовтня, українські безпілотники атакували ФКП "Завод імені Свєрдлова" в місті Дзержинськ Нижньогородської області Росії. До операції причетні Служба безпеки України, Сили спеціальних операцій та розвідники.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

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Деталі атаки

На заводі, який атакували українські дрони, росіяни виробляють вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО. 

"СБУ відпрацювала над посиленням санкції проти заводу Свердлова. До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальной ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме й надалі", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

У спецслужбах додали, що від українського кордону до заводу — 900 км. Він є складовою російського ВПК та перебуває під санціями країн ЄС і США, оскільки продукція заводу використовується для ведення війни в Україні.

Раніше росіяни у соцмережах повідомляли про атаку дронів, вибухи та прильоти в російському місті Дзержинськ.

Також ми писали, що у Краснодарському краї під атакою дронів опинився військовий аеродром "Ханська". Тоді теж до атаки були причетна українська розвідка, Сили спеціальних операцій та Служба безпеки України.

СБУ завод безпілотники Росія ГУР ССО

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