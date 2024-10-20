В СБУ раскрыли подробности атаки на российский завод по производству взрывчатки — детали

Запуск беспилотника. Иллюстративное фото: Сергей Згурец

В ночь на воскресенье, 20 октября, украинские беспилотники атаковали ФКП "Завод имени Свердлова" в городе Дзержинск Нижегородской области России. К операции причастны Служба безопасности Украины, Силы специальных операций и разведчики.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

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Детали атаки

На заводе, который атаковали украинские дроны, россияне производят взрывчатые вещества, авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе УАБ, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

"СБУ отработала над усилением санкции против завода Свердлова. К экономическим санкциям мы добавили дронвые, которые дают моментальный эффект. Работа над ослаблением военных способностей врага будет продолжаться и дальше", — сообщил информированный источник в СБУ.

В спецслужбах добавили, что от украинской границы до завода — 900 км. Он является составной частью российского ВПК и находится под санциями стран ЕС и США, поскольку продукция завода используется для ведения войны в Украине.

Ранее россияне в соцсетях сообщали об атаке дронов, взрывах и прилетах в российском городе Дзержинск.

Также мы писали, что в Краснодарском крае под атакой дронов оказался военный аэродром "Ханская". Тогда тоже к атаке были причастны украинская разведка, Силы специальных операций и Служба безопасности Украины.