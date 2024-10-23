Разведчики подразделения ГУР Firebird мастерски атакуют врага - эффектное видео

Бойцы подразделения ГУР Firebird мастерски атакуют врага — эффектное видео
Специалисты FPV-спецподразделения Главного управления разведки Украины "Firebird" активно участвуют в боях против российских захватчиков. Своими искусными действиями они наносят тяжелые потери оккупантам в самых неожиданных для них местах.
Впечатляющее видео работы украинских разведчиков было опубликовано на странице ГУР в Telegram в среду, 23 октября.
Разведчики ГУР уничтожают врага
"Так что там, где московиты не ожидают, вдруг прилетает, взрывается, загорается ― и крушится дорогостоящее оборудование, и уничтожаются укрепления вместе с оккупантами", — говорится в сообщении разведчиков.
На видео можно увидеть очередные результаты поражения враждебных целей в районе российско-украинской границы.
Ранее мы сообщили, что в ночь на воскресенье, 20 октября, украинские беспилотники атаковали ФКП "Завод имени Свердлова" в городе Дзержинск Нижегородской области России.
Напомним, россияне в соцсетях сообщали об атаке дронов, взрывах и прилетах в российском городе Дзержинск.
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