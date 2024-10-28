Российские захватчики бросают на "мясные штурмы" раненых бойцов - заявление ГУР

Раненые российские захватчики. Фото иллюстративное: росСМИ

Под Лиманом Донецкой области российские захватчики терпят тяжелые потери. Это побуждает их вовлекать в штурмовые действия даже раненых бойцов, чтобы нарастить темпы своего продвижения.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в понедельник, 28 октября.

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Российская армия пытается нарастить темпы наступления в районе города Лиман. Для этого захватчики перебросили в указанную полосу дополнительные штурмовые подразделения 283 и 488 мотострелковых полков войск РФ.



"Воины Сил безопасности и обороны Украины нанесли нововведенным московитам серьезные потери, отдельные штурмовые группы потеряли боеспособность", — говорится в сообщении.



В разведке также добавили, что деморализованные оккупанты отказываются идти в бой. Они жалуются на отсутствие надежных укрытий от украинских дронов.



Сообщается, что для продолжения наступательных действий командование оккупационных сил применяет методы давления, принуждения и запугивания.

"На "мясные штурмы" бросают легкораненых захватчиков", — добавили в ГУР.

Информация от ГУР. Фото: скриншот



Ранее мы писали, что специалисты FPV-спецподразделения ГУР Firebird своими искусными действиями нанесли тяжелые потери оккупантам.

Также спецназовцы ГУР освободили Кругляковку Харьковской области от оккупантов.