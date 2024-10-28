Знищення колони російської техніки на Курахівському напрямку — відео

Знищення російської броньованої техніки. Фото: скриншот

На Курахівському напрямку окупанти вдалися до масованого штурму із залученням 13 одиниць броньованої техніки. Колона, яка рухалася у напрямку позицій ЗСУ, знищена майже повністю.

Про це повідомили в 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗС України у Telegram у понеділок, 28 жовтня.

Читайте також:

На Курахівському напрямку відбито штурм окупантів

Таврійські десантники відбили масовану атаку окупантів на Курахівському напрямку: загалом знищено 12 бронемашин.

Як зазначили військові, росіяни намагаються кількістю прорвати оборону 79 ОДШБр. Цього разу на штурм позицій українських захисників виїхало 13 бронемашин з піхотою, чотири танки, бойова машина підтримки танків "Термінатор" та чотири мотоцикли.

"Але замість штурму окупанти потрапили у справжню смертельну карусель. Артилерія, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, міни — наші десантники почали "гасити" росіян, як в тирі", — йдеться в повідомленні.

У підсумку воїни 79 ОДШБр знищили:

дев'ять бронемашин;

два танки;

БМПТ "Термінатор";

чотири мотоцикли.

Ще дві бронемашини були пошкоджені. 25 окупантів ліквідовано, ще 23 — поранені.

Нагадаємо, на Харківщині бійці ДПСУ вистежили та ліквідували окупанта, який намагався облаштувати позицію в районі Вовчанська. По загарбнику українські військові завдали удару вночі.

Раніше Новини.LIVE писали, що головком Олександр Сирській продемонстрував майстерність військових ЗСУ та показав, як українські захисники нищать ворожу техніку та завдають ударів по позиціях ворога.