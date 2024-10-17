Головнокомандувач Сирський показав вправну роботу українських бійців по ворожій техніці — відео

Знищення ворожої техніки. Фото: скриншот

Збройні сили України продовжують чинити опір наступальним діям російських загарбників. Захисники завдають ворогу тяжких втрат у живій силі й техніці.

Відео успішних дій ЗСУ опублікував головнокомандувач Олександр Сирський у четвер, 17 жовтня.

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"Так вражають російську техніку підготовлені фахівці", — лаконічно прокоментував Сирський.

На відео можна побачити, як українські захисники нищать ворожу техніку та завдають ударів по позиціях ворога. Загарбникам не вдається сховатися від українських дронів та снарядів.

Росіяни втрачають не лише техніку, але і живу силу, оскільки мало кому з-поміж екіпажів вдається врятуватися.

Раніше ми писали, що Сирський повідомив, яка ситуація у Курській області, де триває операція Збройних сил України. Він пояснив, чим Україні допоможе перекидання російських військ на цей напрямок.

Також Сирський провів телефонну розмову з Головою Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генералом Чарльзом Брауном.