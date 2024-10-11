Сирський описав ситуацію у Курській області станом на 10 жовтня

Головнокомандувач Олександр Сирський з військовими. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, яка ситуація у Курській області, де триває операція Збройних сил України. Росія перекинула десятки тисяч військових туди.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

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Станом на 10 жовтня, за інформацією Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, російське військове командування перекинуло близько 50 тисяч своїх військових до Курської області.

"Ми знаємо, що на Курський напрямок було перекинуто близько 50 тисяч військових з інших напрямків", — сказав Олександр Сирський.

Він пояснив, що це вигідно, оскільки Росія перекинула свої війська з інших напрямків в Україні, де веде наступальні дії. Йдеться про Запорізьку та Херсонську область, а також Краматорський напрямок.

"Це, звісно, полегшило нам умови для ведення оборонної операції", – додав Сирський.

Нагадаємо, у Bloomberg повідомляли, що високопоставлені американські чиновники висловили думку, що Україна може утримувати зайняті в Курській області території місяцями та пояснили, чим це може бути вигідним.

Також військовий ЗСУ пояснив тактику росіян у Курській області та як саме вони відбивають атаки.

Німецький генерал дав свою оцінку операції ЗСУ у Курській області та спрогнозував, чи матиме Україна достатньо сил утримувати свої позиції.