Німецький генерал прокоментував Курську операцію ЗСУ

Німецький генерал назвав Курську операцію виправданою, але є нюанс
Генерал Крістіан Фройдінг, голова спеціального штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони Німеччини висловив думку про стратегічні результати українського наступу на Курщині. Він підкреслив, що незважаючи на успіхи України, Росія не перекинула значні бойові підрозділи з Донбасу до Курська.
Про це він розповів в інтерв'ю для RND.
Курська операція
Він повідомляє, що Збройні сили України "безумовно вдалося" створити несподіванку для російських військ та активізувати війну після того, як Україна почала наступ на Курщині.
Фройдінг підкреслив, що незважаючи на успіхи України, Росія не перекинула значні бойові підрозділи з Донбасу до Курська. Проте, генерал вважає, що результати українського просування, ймовірно, перевищують потенційні ризики. Проте, на його думку це може бути оцінено лише в ретроспективі істориками.
Крім того, генерал спростував думку про те, що ці дії були виявом відчаю. Він запевнив, що Україна здатна утримувати контроль над захопленими територіями в Курській області.
Нагадаємо, російські Telegram-канали почали писати про удар по позиціях ЗРК С-400 у районі населеного пункту Журавлино Курської області. Найімовірніше, систему атакували безпілотники.
Також ми писали, що голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер переконаний, що операція Збройних сил України у Курській області Росії створила стратегічну проблему для російського диктатора Володимира Путіна.
Читайте Новини.LIVE!