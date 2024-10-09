Німецький генерал прокоментував Курську операцію ЗСУ

ЗСУ на Курщині. Фото: Reuters

Генерал Крістіан Фройдінг, голова спеціального штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони Німеччини висловив думку про стратегічні результати українського наступу на Курщині. Він підкреслив, що незважаючи на успіхи України, Росія не перекинула значні бойові підрозділи з Донбасу до Курська.

Про це він розповів в інтерв'ю для RND.

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Він повідомляє, що Збройні сили України "безумовно вдалося" створити несподіванку для російських військ та активізувати війну після того, як Україна почала наступ на Курщині.

Генерал Крістіан Фройдінг. Фото: DPA

Фройдінг підкреслив, що незважаючи на успіхи України, Росія не перекинула значні бойові підрозділи з Донбасу до Курська. Проте, генерал вважає, що результати українського просування, ймовірно, перевищують потенційні ризики. Проте, на його думку це може бути оцінено лише в ретроспективі істориками.

Крім того, генерал спростував думку про те, що ці дії були виявом відчаю. Він запевнив, що Україна здатна утримувати контроль над захопленими територіями в Курській області.

Нагадаємо, російські Telegram-канали почали писати про удар по позиціях ЗРК С-400 у районі населеного пункту Журавлино Курської області. Найімовірніше, систему атакували безпілотники.

Також ми писали, що голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер переконаний, що операція Збройних сил України у Курській області Росії створила стратегічну проблему для російського диктатора Володимира Путіна.