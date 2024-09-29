Наступ ЗСУ у Курській області — оцінка НАТО

Український військовий на бронетехніці. Фото: Радіо Свобода

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер переконаний, що операція Збройних сил України у Курській області Росії створила стратегічну проблему для російського диктатора Володимира Путіна. При цьому перебіг цієї операції не зовсім такий, як планувалося.

Про це Бауер сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Оцінка експертів НАТО

Коментуючи перебіг війни РФ проти України, Бауер сказав, що станом на сьогодні в обох сторін однакові проблеми. Зокрема, йдеться про кадрову, проблему з навчанням новобранців та пошук нових можливостей і боєприпасів.

"Коли буде найвідповідніший момент — і це оцінка — росіяни спробують наступати, а Україна розглядатиме контрнаступи", — вважає Бауер.

Успіх України

Експерт НАТО переконаний, що наступ України на території Курської області є великим успіхом для нашої держави.

"Вперше з 1941 року іноземна держава опинилася на російській землі! Це стратегічна проблема для Росії", — вважає Бауер.

Водночас він зазначив, що в результаті курського контрнаступу для України "є низка успіхів", хоча "деякі речі відбуваються, найімовірніше, не так, як планувалося, як задумано".

"Можливо, Україна очікувала відведення додаткових військ із Донбасу в Курську область. І це не так сталося, як, напевно, всі думали", — вважає Бауер.

Водночас він констатував, що на Донбасі росіяни "повільно з великими втратами просуваються вперед".

"Це не величезні досягнення, але це досягнення. І Україна продовжує дуже мужньо і здебільшого дуже ефективно захищатися", — сказав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Нью-Йорку з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Говорили про наближення України до Альянсу та посилення української ППО.

Як раніше писали Новини.LIVE, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що імовірність закінчення війни залежить від збільшення постачання зброї для українських військових. За його словами, так російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що йому не вдасться отримати бажане силою.