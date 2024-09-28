Україна вступить до НАТО, але спочатку їй потрібно вступити до Євросоюзу

Бійці армії Фінляндії. Фото: Reuters

Перш ніж вступити в НАТО Україна спочатку має увійти до Європейського Союзу. На думку президента Фінляндії Олександра Стубба, малоймовірно, що Україна до кінця року увійде до Альянсу.

Про це президент Фінляндії заявив на Гельсінкському безпековому форумі, повідомляють Новини.LIVE.

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Фінський президент вважає запрошення України до НАТО цілком реальним у довгостроковій перспективі.

"Я вважаю, що логічною послідовністю буде: спочатку — членство в ЄС, потім — членство в НАТО", — заявив Стубб.

Він наголосив, що позиція Фінляндії полягає у підтримці членства України в НАТО, але час має бути відповідним і він обов'язково настане. Під час війни Україна не може стати членом НАТО.

Президент Фінляндії зауважив, що Росія не зможе зупинити Україну на шляху до НАТО, оскільки, на його думку, конфлікт рано чи пізно все одно закінчиться.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Нью-Йорку з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Говорили про наближення України до Альянсу та посилення української ППО.

Як раніше писали Новини.LIVE, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що імовірність закінчення війни залежить від збільшення постачання зброї для українських військових. За його словами, так російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що йому не вдасться отримати бажане силою.