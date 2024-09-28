Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Перед НАТО Украине нужно вступить в другой союз — заявление президента Финляндии arrow

Перед НАТО Украине нужно вступить в другой союз — заявление президента Финляндии

28 сентября 2024 05:14
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Украина вступит в НАТО, но сначала ей нужно вступить в Евросоюз
Бойцы армии Финляндии. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Прежде чем вступить в НАТО, Украина сначала должна войти в Европейский Союз. По мнению президента Финляндии Александра Стубба, маловероятно, что Украина до конца года войдет в Североатлантический альянс.

Об этом президент Финляндии заявил на Хельсинкском форуме безопасности, сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Поддержит ли Финляндия вступление Украины в НАТО

Финский президент считает приглашение Украины в НАТО вполне реальным в долгосрочной перспективе.

"Я считаю, что логической последовательностью будет: сначала — членство в ЕС, затем — членство в НАТО", — заявил Стубб.

Он подчеркнул, что позиция Финляндии заключается в поддержке членства Украины в НАТО, но момент должен быть соответствующим и он обязательно придет. Во время войны Украина не может стать членом НАТО.

Президент Финляндии заметил, что Россия не сможет остановить Украину на пути в НАТО, поскольку, по его мнению, конфликт рано или поздно все равно закончится.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Говорили о приближении Украины к Альянсу и усилении украинского ПВО.

Как ранее писали Новини.LIVE, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность окончания войны зависит от увеличения поставок оружия для украинских военных. По его словам, да российский диктатор Владимир Путин поймет, что ему не удастся получить желаемое силой.

Европейский союз НАТО Украина Финляндия война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:50 Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, дизель и автогаз сегодня

05:14 Перед НАТО Украине нужно вступить в другой союз — заявление президента Финляндии

05:05 Похолодает в некоторых областях — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

03:35 Оккупанты стягивают к Крымскому мосту много систем ПВО — чего они ждут

03:26 На фронте нужны люди, которые будут выявлять воздушные цели — вакансия в "Азов"

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

02:27 В Мариуполе россияне заставляют школьников делать БпЛА — втягивают детей в войну

01:32 Медсестра уклонилась от военного учета — как ее наказал суд

01:30 Отсрочка от мобилизации действует 90 дней — есть важный нюанс, чтобы ее продлить

Срочная новость

01:02 В Днепре прогремел взрыв — подробности атаки

00:46 Украинцы активно находят работу в Германии — в чем основные трудности беженцев

05:50 Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, дизель и автогаз сегодня

05:14 Перед НАТО Украине нужно вступить в другой союз — заявление президента Финляндии

05:05 Похолодает в некоторых областях — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

03:35 Оккупанты стягивают к Крымскому мосту много систем ПВО — чего они ждут

03:26 На фронте нужны люди, которые будут выявлять воздушные цели — вакансия в "Азов"

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

02:27 В Мариуполе россияне заставляют школьников делать БпЛА — втягивают детей в войну

01:32 Медсестра уклонилась от военного учета — как ее наказал суд

01:30 Отсрочка от мобилизации действует 90 дней — есть важный нюанс, чтобы ее продлить

Срочная новость

01:02 В Днепре прогремел взрыв — подробности атаки

00:46 Украинцы активно находят работу в Германии — в чем основные трудности беженцев

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Text

20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации