Украина вступит в НАТО, но сначала ей нужно вступить в Евросоюз

Бойцы армии Финляндии. Фото: Reuters

Прежде чем вступить в НАТО, Украина сначала должна войти в Европейский Союз. По мнению президента Финляндии Александра Стубба, маловероятно, что Украина до конца года войдет в Североатлантический альянс.

Об этом президент Финляндии заявил на Хельсинкском форуме безопасности, сообщают Новини.LIVE.

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Финский президент считает приглашение Украины в НАТО вполне реальным в долгосрочной перспективе.

"Я считаю, что логической последовательностью будет: сначала — членство в ЕС, затем — членство в НАТО", — заявил Стубб.

Он подчеркнул, что позиция Финляндии заключается в поддержке членства Украины в НАТО, но момент должен быть соответствующим и он обязательно придет. Во время войны Украина не может стать членом НАТО.

Президент Финляндии заметил, что Россия не сможет остановить Украину на пути в НАТО, поскольку, по его мнению, конфликт рано или поздно все равно закончится.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Говорили о приближении Украины к Альянсу и усилении украинского ПВО.

Как ранее писали Новини.LIVE, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность окончания войны зависит от увеличения поставок оружия для украинских военных. По его словам, да российский диктатор Владимир Путин поймет, что ему не удастся получить желаемое силой.