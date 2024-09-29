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Военные НАТО оценили последствия прорыва ВСУ в Курской области

29 сентября 2024 19:03
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Наступление ВСУ в Курской области – оценка НАТО
Украинский военный на бронетехнике. Фото: Радио Свобода
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр убежден, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области России создала стратегическую проблему для российского диктатора Владимира Путина. При этом операция идет не совсем так, как планировалось.

Об этом Бауэр сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Комментируя ход войны РФ против Украины, Бауэр сказал, что по состоянию на сегодняшний день у обеих сторон одинаковые проблемы. В частности, речь идет о кадровой, проблеме с обучением новобранцев и поиске новых возможностей и боеприпасов.

"Когда будет самый подходящий момент — и это оценка — россияне попытаются наступать, а Украина будет рассматривать контрнаступления", — считает Бауэр.

Успех Украины

Эксперт НАТО убежден, что наступление Украины на территории Курской области является большим успехом для нашего государства.

"Впервые с 1941 года иностранное государство оказалось на российской земле! Это стратегическая проблема для России", — считает Бауэр.

В то же время он отметил, что в результате курского контрнаступления для Украины "есть ряд успехов", хотя "некоторые вещи происходят, вероятнее всего, не так, как планировалось, как задумано".

"Возможно, Украина ожидала отвода дополнительных войск из Донбасса в Курскую область. И это не так произошло, как, наверное, все думали", — считает Бауэр.

В то же время он констатировал, что на Донбассе россияне "медленно с большими потерями продвигаются вперед".

"Это не огромные достижения, но это достижения. И Украина продолжает очень мужественно и в большинстве своем очень эффективно защищаться", — сказал он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Говорили о приближении Украины к Альянсу и усилении украинского ПВО.

Как ранее писали Новини.LIVE, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность окончания войны зависит от увеличения поставок оружия для украинских военных. По его словам, так российский диктатор Владимир Путин поймет, что ему не удастся получить желаемое силой.

война НАТО Украина война в Украине Курская область

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