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У Forbes повідомили, що допомогло ЗСУ швидко досягти успіхів на Курщині

29 вересня 2024 18:52
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — у Forbes повідомили, в чому секрет швидкого успіху ЗСУ в Курській області
Військовий ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Захоплення частини Курської області Силами оборони України змінило динаміку війни — хоча й не вирішально. Наразі, після контратаки росіян, лінія фронту стабілізувалася, тому українцям буде складніше повторити серпневий успіх на цій ділянці.

Про це повідомило видання Forbes у суботу, 28 вересня.

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ЗСУ 6 серпня прорвали російську оборону та захопили 400 квадратних миль Курської області Росії.

"Ключем до серпневого успіху України була несподіванка, а не перевага в гарматах і пускових установках", — йдеться в повідомленні.

За даними військового оглядача Девіда Екса, за день до того, як перші українські війська прорвали кордон РФ, російський гарнізон у Курську мав 18 реактивних систем залпового вогню БМ-21, 98 одиниць трубної артилерії та 71 міномет.

"Це колосальна кількість. Перевага у вогневій міці була на російському боці", — зазначив український оператор безпілотника Крігсфоршер.

За його словами, за хорошої координації росіян будь-який прорив став би практично неможливим.

Повідомляється, що артилерія росіян не була належним чином розгорнута. Зокрема, через погану розвідку з боку РФ і через припущення, що українці ніколи не атакуватимуть Курську область.

"Українці рухалися швидше, ніж могла адаптуватися російська артилерія", — йдеться у виданні.

ЗСУ також використовували безпілотники і свою артилерію, включаючи американські системи, що посилило їх мобільність. У багатьох випадках ЗСУ не атакували російські окопи і бойові позиції, а просто об'їжджали їх. За лічені години українські сили просунулися на кілометри.

Через майже два місяці після вторгнення українських військ до Курська обидві сторони активізувалися в регіоні. 

Автор публікації зазначає, що російська контратака відокремила український виступ, але без значних результатів. Лінія фронту стабілізувалася, і обидві сторони почали окопуватися.

"Можна з упевненістю припустити, що російська артилерія в Курську зараз добре прицілюється і координується. Якщо українці збираються повторити свій успіх, їм доведеться робити це деінде, а не в Курську", — написав військовий аналітик.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни зазначали, що ФСБ Росії не може належно координувати бойові завдання своїх військ у Курській області. У них відсутній спільний штаб та зв'язок для узгодження наказів. 

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська влада знала про підготовку України до операції в Курській області. 

ЗСУ війна в Україні Росія військовослужбовці наступ Курська область

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