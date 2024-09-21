В ISW заявили, що Росія знала про підготовку ЗСУ до наступу на Курщину

ЗСУ на Курщині. Фото: Reuters

Російська влада знала про підготовку України до операції в Курській області. Однак наступ Сил оборони все одно став несподіванкою для росіян.

Про це повідомляє ISW.

Читайте також:

Операція ЗСУ в Курській області

У матеріалі йдеться, що російське командування проігнорувало всі доповіді військових з Курської область про загрозу операції ЗСУ та не доклало жодних суттєвих зусиль для підвищення готовності.

Так, військові частини окупантів поблизу кордону станом на червень 2024 року були укомплектовані лише на 60-70% та складалися переважно з погано підготовлених резервістів.

"Російська влада, можливо, вирішила проігнорувати ці запити через прорахунок щодо здатності України просунутися вглиб Курської області", — йдеться у звіті.

В Інституті вважають, що українські сили досягли оперативної несподіванки під час операції в Курській області. Такого успіху їм принесли можливість використовувати невизначеність щодо оперативних планів.

Також Сили оборони експериментували з інноваційними методами, які поєднують наземні дії і безпілотні системи.

Нагадаємо, вище російське командування поставило перед армією завдання "витіснити Сили оборони" з Курської області до середини жовтня цього року.

Також ми писали, що до Маріуполя росіяни привезли біженців з Курської області. Їх вирішили розмістити в будинках, які окупанти відібрали в українців.